Corona-Pandemie im Kreis Viersen : Coronafall in Nettetaler Kita — Einrichtung bleibt geöffnet

Mehr als 100 Saisonarbeiter wurden am Freitag in Niederkrüchten vorsorglich aufs neuartige Coronavirus getestet. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Corona-Bürgertelefon Für diesen Montag werden die Ergebnisse der mehr als 100 Saisonarbeiter erwartet, die in Niederkrüchten aufs neuartige Coronavirus getestet wurden.

In einer Nettetaler Kindertagesstätte gibt es einen Corona-Fall. „Bei einem Kind in der Kita wurde das Coronavirus nachgewiesen“, erklärte Kreissprecherin Anja Kühne am Sonntag. Um welche Kindertagesstätte es sich handelt, teilte der Kreis nicht mit. „Die Kita kann geöffnet bleiben“, kündigte Kühne an. „Nur die Kinder und die Erzieherinnen der Gruppe müssen in Quarantäne – sowie Personen, mit denen das Kind außerhalb der Kita Kontakt hatte.“