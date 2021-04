Corona im Kreis Viersen : Ein weiterer Todesfall am Donnerstag

Kreis Viersen Aktuell gelten im Kreis Viersen 502 Menschen als infiziert. Der Inzidenz-Wert ist gesunken.

Nach einer Kalkulation des Kreis-Gesundheitsamtes liegt bei 307 der aktuell Infizierten eine Virus-Mutation vor, davon in 289 Fällen die englische Variante, in den übrigen Fällen die südafrikanische Variante. In den Krankenhäusern im Kreis Viersen werden derzeit 30 Corona-Patienten stationär behandelt. Davon befinden sich zehn Patienten auf Intensivstationen, acht werden beatmet. Neue Fälle in Pflegeeinrichtungen gab es nach Angaben des Kreises am Donnerstag nicht, allerdings sechs neue Fälle in einem Kindergarten in Grefrath und einen neuen Fall in einer Kita in Willich.