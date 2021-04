Corona-Zahlen vom 6. April : Inzidenz-Wert im Kreis Viersen steigt auf 127

Kreis Viersen Aktuell ist im Kreis Viersen bei 549 Menschen eine Corona-Infektion nachgewiesen. Neue Fälle meldet der Kreis unter anderem aus einer Pflegeeinrichtung in Nettetal und zwei Kitas in Viersen.

Seit Karfreitag sind dem Kreis Viersen 234 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bekannt geworden. Aktuell am 6. April gelten in der Region 549 Menschen als infiziert – nach einer Kalkulation des Kreis-Gesundheitsamtes handelt es sich dabei in 445 Fällen um Virus-Mutationen, also um Infektionen mit der südafrikanischen Variante oder der britischen Variante. Der Inzidenz-Wert steigt von 105 auf 127. In den Krankenhäusern in der Region werden 31 Corona-Patienten stationär behandelt, davon 14 auf Intensivstationen.