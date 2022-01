Corona im Kreis Viersen : Inzidenz-Wert sinkt wieder auf unter 400

Kreis Viersen Das Kreisgesundheitsamt hat am Donnerstag 223 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Davon entfallen elf auf Schulen im Kreis Viersen.

Aktuell gelten 1899 Menschen im Kreis Viersen als infiziert, das sind 110 mehr als am Mittwoch. 292 Kontaktpersonen (+105) befinden sich in Quarantäne. Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen sinkt von 406,3 auf 395,9 (NRW: 416,7). Nachweislich entfallen bisher im Kreis Viersen insgesamt 597 Ansteckungen (+39) auf die Variante B.1.1.529 (Omikron). In Krankenhäusern im Kreis Viersen werden 16 Covid-19-Patienten (+1) stationär behandelt. Zwei (+/-0) befinden sich auf der Intensivstation, einer (+/-0) wird beatmet.