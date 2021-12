Corona im Kreis Viersen : Ein weiterer Todesfall und 133 Neuinfektionen

Kreis Viersen Aktuell gelten 928 Menschen im Kreis Viersen als infiziert, das sind 29 mehr als am Mittwoch. Der Kreis meldet einen weiteren Todesfall im zusammenhang mit dem Coronavirus.

Aktuell gelten 928 Menschen im Kreisgebiet als infiziert, das sind 29 mehr als am Mittwoch. 201 Kontaktpersonen (+18) befinden sich in Quarantäne. Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen sinkt von 164,8 auf 156,1 (Inzidenz-Wert NRW: 177,0). Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz in NRW liegt bei 2,73. In den Krankenhäusern im Kreis Viersen werden aktuell 26 Covid-19-Patienten (-4) stationär behandelt, vier (+/-0) befinden sich auf der Intensivstation, drei (+1) werden beatmet.