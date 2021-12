Corona im Kreis Viersen : Ein weiterer Todesfall im Kreis Viersen

Dem Kreis Viersen wurden am Dienstag 101 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bekannt. Foto: dpa/Matthias Balk

Kreis Viersen Aktuell gelten 988 Menschen im Kreis Viersen als mit dem Coronavirus infiziert, das sind 82 mehr als am Vortag. Es gibt einen weiteren Todesfall.

Ein 74-jähriger Viersener, der mit dem Coronavirus infiziert war, ist gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle im Kreis Viersen im Zusammenhang mit der Pandemie auf 348. Wie der Kreis Viersen mitteilte, registrierte das Gesundheitsamt am Dienstag 101 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Aktuell gelten 988 Menschen im Kreis Viersen als infiziert, das sind 82 mehr als am Vortag. 136 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne (+20).