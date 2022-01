Corona-Pandemie : Zahl der Todesfälle im Kreis Viersen steigt auf 350

Seit Beginn der Pandemie sind in Laboren 19.673 Corona-Fälle im Kreis Viersen nachgewiesen worden. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Kreis Viersen Seit Freitag hat das Kreisgesundheitsamt insgesamt 262 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen steigt.

Eine 86 Jahre alte Viersenerin, die mit dem Coronavirus infiziert war, ist gestorben. Das teilte eine Sprecherin des Kreises Viersen am Montag mit. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie auf 350. Seit Freitag hat das Kreisgesundheitsamt insgesamt 262 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Aktuell gelten 938 Menschen im Kreis Viersen als infiziert, das sind zehn mehr als vor dem Wochenende. 135 Kontaktpersonen (-66) befinden sich in Quarantäne. Der Inzidenz-Wert steigt von 156,1 auf 200,3. In Krankenhäusern im Kreis Viersen werden 19 Covid-19-Patienten (-7) stationär behandelt, drei (-1) befinden sich auf der Intensivstation, zwei (-1) werden beatmet.