Corona im Kreis Viersen : Inzidenz-Wert bleibt weiter bei 107

Kreis Viersen Aktuell sind im Kreis Viersen 434 Menschen infiziert. Fast 900 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Die Zahl der Covid-19-Patienten im Krankenhaus steigt.

Der Kreis Viersen verzeichnet am Dienstag 24 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Aktuell gelten 434 Menschen im Kreis Viersen als infiziert, das sind 29 weniger als am Vortag. 894 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner – der Inzidenz-Wert – liegt weiterhin bei 107. Von den 434 aktuell Infizierten haben sich 264 (+35) nachweislich mit einer Virusmutation angesteckt; davon 44 mit der südafrikanischen und 220 mit der englischen Variante. Da nicht alle positiven Proben sequenziert beziehungsweise typisiert werden, geht der Kreis aufgrund epidemiologischer Zusammenhänge von weiteren 39 Infizierten aus, bei denen es sich um eine Virusmutation handelt – davon wird bei zwölf Personen von einer Infektion mit der südafrikanischen Variante und bei 27 Personen von einer Infektion mit der englischen Variante ausgegangen. In den Krankenhäusern im Kreis Viersen werden aktuell 20 Corona-Patienten stationär behandelt. Drei von ihnen befinden sich auf Intensivstationen, vier werden beatmet. Neue Corona-Fälle in Pflegeeinrichtungen wurden dem Kreis Viersen am Dienstag nicht bekannt, jedoch ein neuer Fall in einer Schule: Sekundarschule Grefrath (Schule an der Dorenburg).