Corona im Kreis Viersen : Inzidenz-Wert im Kreis Viersen steigt wieder an

Inzidenz-Wert im Kreis Viersen steigt wieder an

Dem Gesundheitsamt wurden am Mittwoch 82 Neuinfektionen gemeldet. Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Kreis Viersen Aktuell gelten 899 Menschen im Kreis Viersen als infiziert. 30 Covid-19-Patienten werden stationär in Krankenhäusern behandelt.

Das Kreisgesundheitsamt hat am Mittwoch 82 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Aktuell gelten 899 Menschen im Kreis Viersen als infiziert, das sind 89 weniger als am Dienstag. 183 Kontaktpersonen im Kreis Viersen befinden sich in Quarantäne (+47).