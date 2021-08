Corona-Pandemie : Neue Covid-19-Fälle an Kitas im Kreis Viersen

Kreis Viersen Aktuell gelten im Kreis Viersen 126 Menschen als infiziert. 130 Kontaktpersonen sind in Quarantäne. Drei Covid-19-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt.

Der Kreis Viersen hat am Donnerstag 25 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Dazu zählen erstmals seit Wochen auch wieder neue Fälle an Kitas: je ein Fall an der Kita St. Antonius in Kempen und der Kita Spatzennest in Kempen. Aktuell gelten nach Angaben einer Kreis-Sprecherin im Kreis Viersen insgesamt 126 Menschen als infiziert. 130 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Drei Covid-19-Patienten werden in Krankenhäusern im Kreis Viersen behandelt, keiner von ihnen auf einer Intensivstation, keiner wird beatmet. Der Inzidenz-Wert steigt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 21,4 auf 26,8. Im Kreis Viersen gelten laut Corona-Schutzverordnung aktuell die Maßnahmen der Stufe 1.