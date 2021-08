Corona-Zahlen : Aktuell sind 97 Menschen im Kreis Viersen infziert

Mittlerweile gibt es insgesamt 11.878 nachgewiesene Corona-Fälle im Kreis Viersen. Foto: dpa/Oliver Berg

Kreis Viersen Die Zahl der Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern im Kreis Viersen ist wieder gesunken. So ist die Lage in den einzelnen Städten und Gemeinden.

Der Kreis Viersen hat für Dienstag zehn Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Aktuell gelten insgesamt 97 Menschen als infiziert, davon haben sich nach einer Berechnung des Kreises Viersen 54 mit der Delta-Variante angesteckt. 135 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner (Inzidenz-Wert) sinkt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 23,1 auf 22,8. Im Kreis Viersen gelten laut Corona-Schutzverordnung aktuell die Maßnahmen der Stufe 1. Drei Covid-19-Patienten (Vortag: fünf) werden derzeit stationär in Krankenhäusern im Kreis Viersen behandelt, keiner von ihnen befindet sich auf einer Intensivstation oder muss beatmet werden.

Seit Beginn der Corona-Pandemie gibt es im Kreis Viersen insgesamt 11.878 nachgewiesene Corona-Fälle. Der Kreis Viersen geht davon aus, dass davon 2645 Ansteckungen auf die Variante B.1.1.7 (Alpha) entfallen, 268 Ansteckungen auf die Variante B.1.351 (Beta) und 143 Ansteckungen auf die Variante B.1.617.2 (Delta).

So haben sich die Zahlen in den einzelnen Städten und Gemeinden im Kreis Viersen seit Montag entwickelt: Viersen 37 (-3), Nettetal 15 (-2), Brüggen 6 (-1), Niederkrüchten 4 (+/-0), Schwalmtal 5 (+/-0), Kempen 6 (+/-0), Willich 14 (+/-0), Grefrath 6 (-1), Tönisvorst 4 (+/-0).

