Kostenpflichtiger Inhalt: Corona im Kreis Viersen : Corona — Übersterblichkeit steigt rapide

Mehr als die Hälfte der Corona-Toten im Kreis Viersen starb in den zurückliegenden 31 Tagen. Foto: dpa

Kreis Viersen Im vergangenen Monat registrierte das Viersener Standesamt rund doppelt so viele Verstorbene wie in den Dezembermonaten der Vorjahre. Ein Bestatter berichtet: „Einmal mussten wir dreimal am Tag ins selbe Altenheim.“