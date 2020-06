Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Krise in Brüggen : Corona-Sticker werben für Abstand

Christoph Platzer hatte die Idee zu dem kleinen Bild, das jetzt T-Shirt, Tasse und Aufkleber ziert. Die Botschaft: Wir Menschen halten uns zurück, damit das Virus keine Chance bekommt. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

BRÜGGEN Um die Arbeit der Weltgesundheitsorganisation WHO zu unterstützen, hat Christoph Platzer aus Brüggen ein Logo entworfen. Ein eingesperrtes, zornig blickendes Virus-Gesicht ziert jetzt T-Shirts, Tassen und Aufkleber.

Ein vermenschlichtes, zornig dreinblickendes Gesicht – an der kronenartigen Umrandung eindeutig als Covid-19 zu erkennen – rüttelt an kleinen Gefängnisstangen: Es kommt nicht raus. Und das ärgert das Virus. Statt „We lock down“ umgeben es folgende Worte: „We lock down you.“ Dieses zornige Gesicht ziert Tassen, T-Shirts, Mund-Nasen-Masken, Taschen und Sticker.

Die Botschaft des kleinen Bildes ist doppeldeutig: Wir Menschen halten uns zurück, damit das Virus keine Chance erhält, und sperren damit auch das Virus weg. Entwickelt hat dieses Symbol gegen Corona der Gartenbaumeister Christoph Platzer, als er zu Beginn der Corona-Krise schlaflose Nächte verbrachte. Christoph Platzer ist Mitinhaber der Gärtnerei „Brüggener Blumentopf“. Laubgehölze, Kletterpflanzen, Rosen, Jungpflanzen, Kräuter, Sträucher, Topfpflanzen – das ist sein eigentliches Metier.

Info Ein Euro pro Artikel geht an die WHO Die Produkte sind online auf der Internetseite www.covid19sticker.de zu bestellen. Die T-Shirts kosten 19,99 Euro, die Tassen 12,99 Euro, die Taschen 10,99 Euro, die Mund-Nasen-Masken 15,99 Euro und die Aufkleber 4,99 Euro. Alle Preise beinhalten die Versandkosten. Von jedem verkauften Produkt geht ein Euro an die Weltgesundheitsorganisation. Ein Link auf der Internetseite führt direkt zu der Möglichkeit, ohne den Kauf eines Produktes an die WHO zu spenden. Unter covid19sticker ist die Kampagne auch bei Facebook zu finden.

Die Corona-Pandemie und der Lockdown Anfang März brachten ihn und seine Frau Yvonne ins Grübeln. Wie würde es weitergehen mit dem Alltag, dem Laden, den Kunden? Das waren die Fragen, denen sie sich stellen mussten. Ihr Gartencenter durften sie offen halten, da der Verkauf von Jungpflanzen und Kräutern als systemrelevant eingestuft wurde. So stellte sich langsam Erleichterung ein: Die Kunden blieben nicht weg, sie planten die Verschönerung ihres Gartens und waren auf den „Brüggener Blumentopf“ angewiesen.

Und dennoch beschäftigte die Platzers die Entwicklung rund um Covid-19 intensiv. Nicht nur die Folgen der Pandemie für die erkrankten Menschen und ihre Angehörigen, nicht nur die Kontaktbeschränkungen und Hygienemaßnahmen standen im Fokus ihrer Überlegungen – auch in Bezug auf ihren Betrieb. Einen großen Raum nahm die Diskussion um die Weltgesundheitsorganisation WHO ein. „Wenn ein Impfstoff auf den Markt kommt“, so Christoph Platzer, „dann muss dieser gerecht für alle Menschen auf der Welt verteilt werden. Dafür setzt sich die WHO ein.“ Die Organisation bemühe sich seit mehr als 70 Jahren um die Förderung der allgemeinen Gesundheit aller Menschen, ihre Hauptaufgabe liegt in der Bekämpfung von Erkrankungen, vor allem Infektionskrankheiten.

Christoph Platzer dachte weiter: „Man muss versuchen, das Wir-Gefühl zu nutzen, um Spenden für die WHO zu sammeln.“ Ein Wir-Gefühl, das die ersten Wochen der Corona-Pandemie deutlich prägte.

Die gerechte Verteilung eines potentiellen Impfstoffs war also Grund genug, die Weltgesundheitsorganisation finanziell zu unterstützen. Es gab aber noch einen weiteren. Und der heißt Donald Trump. Trump hatte am 15. April angekündigt, die Zahlungen seines Landes an die WHO einzustellen, weil sie ihre Aufgaben nicht erfüllt habe. Am 29. Mai beschloss Trump das Ende der Zusammenarbeit mit der WHO. Beim Thema Trump können sich Yvonne und Christoph Platzer in Rage reden. „Trump ist eine Person, die so viel Unheil anrichtet.“ Und Platzer zeigt auf seinem Handy einen alternativen Sticker-Entwurf: ein charakteristisches Profil mit gelber Haartolle ist zu sehen. Zu lesen sind die Worte: „Keine Macht den Blöden“. Diesen Entwurf für die Kampagne haben sie dann doch verworfen und sich für den oben beschriebenen entschieden.

Christoph und Yvonne Platzer holten für ihre Kampagne Stefan Pohl, der in Viersen ein Unternehmen für Werbetechnik betreibt, und die Designerin Susanne Hunsdörfer ins Boot. Gemeinsam setzen sie Platzers Idee um, ließen T-Shirts, Tassen, Taschen, Masken und Aufkleber bedrucken, entwickelten eine Homepage, einen Online-Shop und gingen bei Facebook online, um ihre Produkte zu verkaufen. Es gibt unterschiedliche Farbkombinationen. Eine ist schwarz-gelb und erinnert an die Anti-Atomkraft-Aufkleber vergangener Zeiten. „Es wäre toll, wenn der Aufkleber sich so ausbreiten würde wie früher die Anti-Atomkraft-Aufkleber“, wünscht sich Platzer.