Corona im Kreis Viersen : Quarantäne für 26 Menschen in Schwalmtaler Unterkunft

Kreis Viersen Das positive Testergebnis eines Bewohners einer Flüchtlingsunterkunft in Schwalmtal hat Konsequenzen. Dort wurden jetzt auch die 26 Bewohner der Unterkunft auf das Coronavirus getestet. Das Ergebnis liegt noch nicht vor.

Ein neuer Corona-Fall ist dem Kreis Viersen am Donnerstag, 18. Juni, bekannt geworden. Es handelt sich um eine Kontaktperson, die sich bereits in häuslicher Quarantäne befand. Das positive Testergebnis eines Bewohners einer Flüchtlingsunterkunft in Schwalmtal hat Konsequenzen. Dort wurden jetzt auch die 26 Bewohner der Unterkunft auf das Coronavirus getestet. Sie bleiben in Quarantäne in der Einrichtung, bis das Ergebnis bekannt ist. Der Mann, bei dem das Coronavirus nachgewiesen wurde, hat inzwischen die Unterkunft verlassen. Außerdem befindet sich einer der Mitarbeiter aus der Unterkunft in häuslicher Quarantäne. Alle weiteren Mitarbeiter wurden ebenfalls getestet, laut Kreis liegt das Ergebnis der Abstriche aber noch nicht vor.

Am Donnerstag lag die Zahl der bekannten Krankheitsfälle im Kreis Viersen bei 723 seit Beginn der Pandemie. 15 Menschen davon sind aktuell infiziert, 672 Menschen sind genesen. 36 Menschen sind gestorben. 31 Menschen leben zurzeit in häuslicher Quarantäne. In Brüggen gibt es keine neuen Infektionen. In Schwalmtal gibt es 41 bestätigte Fälle, 26 Menschen sind genesen, einer ist tot. In Nettetal gibt es 52 bestätigte Fälle, 48 Menschen sind genesen, zwei sind gestorben. In Niederkrüchten gibt es 90 bestätigte Fälle, 79 Menschen sind genesen, elf sind tot. In Viersen wurden 123 Corona-Infektionen gemeldet, 123 Menschen sind gesund, fünf sind tot.