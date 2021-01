Corona-Pandemie in Viersen : „Eine Schule ohne Schüler ist traurig“

Corona-Pandemie in Viersen

Für die Unterrichtsverteilung, die Vorstufe für den neuen Stundenplan des zweiten Halbjahres, kommen Schulleiter Christoph Hopp (l.), sein Stellvertreter Jörg Volger (r.) und Sascha van Raay (M.), der für den Vertretungs- und Stundenplan zuständige Lehrer, im Arbeitszimmer von Hopp zusammen - und das mit Maske und Abstand. Alles, was möglich ist, wird online erledigt. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Das Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium wirkt wie ausgestorben. Das digitale Lernen läuft erfolgreich. Ein Besuch in einer Schule, in der nur noch drei Schüler sind.

Diese absolute Stille hat schon fast etwas Unheimliches. Kein Stimmengemurmel hinter den Türen. Kein Gemisch aus Lachen, Gesprächsfetzen und Schritten, dei durch Flure und Foyer hallen. Im Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium in Viersen herrscht eine Ruhe, die man nur von den Ferien her kennt .

Die Corona-Pandemie sorgt für die für die Schule so untypische Stimmung. Wo sonst 860 Schüler das Schulleben bestimmen, sind dort gerade mal drei anzutreffen. „Mehr Schüler nehmen unsere Notbetreuung derzeit nicht in Anspruch“, sagt Schulleiter Christoph Hopp. Und auch diese drei Schüler nehmen am digitalen Unterricht teil, sie nutzen die Schulrechner dafür.