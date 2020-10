Corona-Pandemie im Kreis Viersen : Ab Dienstag gilt im Kreis Viersen Gefährdungsstufe 2

Kreis Viersen Sperrstunde, Maskenpflicht, Treffen in der Öffentlichkeit: Per Allgemeinverfügung hat der Kreis Viersen am Montag die „Gefährdungsstufe 2“ festgestellt, weil der Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen überschritten wurde. Was jetzt noch erlaubt ist.

Weil vergangene Woche bereits der Inzidenzwert 35 überschritten wurde, gilt seit Samstag in belebten Bereichen in sieben Städten und Gemeinden im Kreis Viersen Maskenpflicht – diese Regel besteht weiterhin. In Viersen gilt die Maskenpflicht ohne zeitliche Einschränkung, also rund um die Uhr, in der Rathausgasse und an der Hauptstraße (im Bereich zwischen Dülkener Straße und Heierstraße) sowie an der Bahnhofstraße (Bereich zwischen Hauptstraße und Casinogarten). In Nettetal gilt die Maskenpflicht montags bis samstags von 7 bis 22 Uhr in der Ludbach-Passage in Lobberich. In Brüggen: freitags 14 Uhr bis sonntags 19 Uhr, in der Fußgängerzone (Borner Straße Hausnummer 1-13 sowie 4-14, Klosterstraße Hausnummer 14-78 sowie 15-81, Bruchstraße 1-9 sowie 2-10). In Niederkrüchten und Schwalmtal: freitags bis sonntags sowie an Feiertagen in der Zeit von 10 bis 19 Uhr für alle öffentlichen Wege und Plätze im Uferbereich des Hariksees (Gützenrather Bruch, Mühlrather Hof, Parkplatz an der Mühlrather Mühle, Am Wildpfad, Parkplatz Harikseestraße, Harikseeweg).