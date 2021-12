Corona-Pandemie : Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen ist weiter gesunken

Kreis Viersen Es sind am Freitag wieder 133 neue Corona-Infektionen bemeldet worden, aber die 7-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken und liegt wieder unter dem Landesdurchschnitt NRW.

Dem Kreis Viersen wurden am Freitag 133 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Aktuell gelten 1454 Personen im Kreis Viersen als infiziert. 158 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sinkt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 285,4 auf 262,6. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes Nordrhein-Westfalen liegt nach Angaben des RKI aktuell bei 285,2. In den sechs Krankenhäusern im Kreis Viersen werden 48 Menschen wegen des Coronavirus stationär behandelt, neun befinden sich auf der Intensivstation, davon werden drei beatmet.

Der Kreis bietet weitere mobile Impfaktionen an, so am 15. Dezember in Brüggen, 12 bis 19 Uhr in der leerstehenden Sparkassenfiliale Südwall 7-9, am 16. Dezember in Nettetal von 12 bis 19 Uhr im Convent an der Brigittenstraße 10 in Kaldenkirchen und am 18. Dezember von 12 bis 19 Uhr in der Begegnungsstätte Niederkrüchten.