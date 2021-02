Inzidenz-Wert steigt leicht an : Drei weitere Corona-Tote im Kreis Viersen

Kreis Viersen Die Corona-Pandemie hat im Kreis Viersen drei weitere Todesopfer gefordert. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt von 38 auf 46 leicht an.

In den sechs Krankenhäusern im Kreis werden 45 Menschen stationär behandelt, vier davon auf Intensivstationen, zwei werden beatmet. Neue Corona-Fälle gibt es im Nettetaler Zentrum für Pflege und Betreuung Seidenhof: dort ist ein Mitarbeiter infiziert (am Dienstag gab es einen Fall); im evangelischen Altenzentrum „Haus im Johannistal" in Viersen-Süchteln ist ein Bewohner infiziert, in der Willicher Kita Bengdbruchstraße ist ein Mensch infiziert.

In Viersen gibt es 2377 (+5) bekannte Fälle, aktuell 68 (+5) Infektionen, 2211 (+8) sind genesen und 98 (+1) gestorben. In Brüggen sind 330 (+1) Fälle bekannt, aktuell sind zwölf (+1) Menschen infiziert, 308 sind genesen, zehn sind gestorben (werte wie am Vortag). In Nettetal sind 1367 (+5) Fälle bekannt, 34 (+2) Menschen aktuell infiziert, 1295 (+2) wieder gesund und 38 (+1) gestorben. In Niederkrüchten sind 292 (+3) Fälle bekannt, zehn (+3) Menschen sind aktuell infiziert, 267 wieder genesen und 15 (beides unverändert) gestorben. In Schwalmtal sind 365 (+6) Corona-Infektionen bekannt, 13 (+6) Menschen aktuell infiziert, 345 inzwischen wieder gesund und sieben gestorben (beides unverändert).