Corona-Pandemie : Diese Lockerungen gelten ab Mittwoch im Kreis Viersen

Kreis Viersen Da der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen weiter rückläufig ist, treten ab Mittwoch neue Lockerungen in Kraft. Die wichtigsten Änderungen im Überblick.

Am Mittwoch treten im Kreis Viersen weitere Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen in Kraft. Hintergrund: Diesen Montag lag der Inzidenz-Wert im Kreis den fünften Werktag in Folge unter 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner - damit erreicht der Kreis zwei Tage später die Stufe 1 der Corona-Schutzverordnung NRW. Die wichtigsten Änderungen in der Übersicht: