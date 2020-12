58-Jähriger angesteckt : Corona-Mutation im Kreis Viersen aufgetaucht

Kreis Viersen Die als besonders ansteckend geltende Corona-Variante ist im Kreis Viersen nachgewiesen worden. Landrat Coenen appelliert an die Bevölkerung, die Hygieneregeln zu beachten.

Im Kreis Viersen ist Anfang Dezember ein Mann an der britischen Variante des Corona-Virus VUI-202012/01 erkrankt. Von dieser Mutation wird angenommen, dass sie noch erheblich ansteckender ist als die bisher weltweit dominante Variante des Virus. Über den Fall wurde der Kreis am Dienstag vom in Berlin ansässigen Robert-Koch-Institut (RKI) informiert. Das RKI überprüft stichprobenartig Material, das die Labore ihm schicken. Bei dem Infizierten handelte es sich um einen 58-jährigen Mann. Er ist bereits wieder genesen. Der Mann hat sich nicht in Großbritannien angesteckt, sondern bei einem Kollegen aus Tschechien.