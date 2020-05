Corona-Krise in Viersen : Erste Tests im Viersener Schlachthof

Den Grundstein für das Unternehmen legte Jakob Siemes 1850 mit einem Viehhandel in Nettetal. Johannes Siemes übernahm das Gelände an der Gerberstraße in Viersen 1997. Foto: Knappe, Jörg (jkn)

Viersen Das Gesundheitsamt hat einen Großteil der Belegschaft getestet und sich in Mitarbeiter-Unterkünften umgesehen. Seitdem in einem Betrieb in Coesfeld eine hohe Zahl von Infektionen aufgefallen war, steht die Fleischbranche unter Beobachtung.

Eine Ärztin und eine Arzthelferin des Kreis-Gesundheitsamtes sind am Montag im Schlachthof in Viersen gewesen, um dort die Belegschaft auf das neuartige Coronavirus zu testen. Bis Donnerstagmittag mussten die Schlachthof-Betreiber Peter Siemes, Zwillingsbruder Martin und Vater Johannes warten, bis zumindest ein Teilergebnis vorlag: Von den 73 getesteten Mitarbeitern waren 50 nachweislich nicht mit dem Coronavirus infiziert. Die Laborergebnisse für die 23 weiteren Angestellten des Familienunternehmens an der Gerberstraße lagen dem Gesundheitsamt bis Donnerstagnachmittag noch nicht vor. Und: Elf Mitarbeiter müssen noch getestet werden, berichtet Kreis-Sprecherin Anja Kühne. Sie seien am Montag nicht im Betrieb gewesen.

Nach der ersten Rückmeldung aus dem Gesundheitsamt sei er erleichtert, sagt Peter Siemes. Und der 37-Jährige ist zuversichtlich, dass auch der Rest der Belegschaft corona-frei ist. Doch er ist auch verärgert, ebenso wie sein Bruder Martin, der sagt: „Wir tun uns schwer damit, dass jetzt generell die ganze Branche verdächtigt wird.“ Seitdem in einem Betrieb in Coesfeld eine hohe Zahl von Infektionen aufgefallen war, steht die Fleischbranche unter Beobachtung. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ordnete an, dass landesweit alle rund 20.000 Mitarbeiter der Schlachtbetriebe getestet werden sollen. Bis Mitte der Woche gab es deutschlandweit 600 nachgewiesene Corona-Infektionen in der Fleischindustrie.

Eine Aufnahme aus der Zeit vor der Corona-Krise: Schlachthof-Chef Johannes Siemes (r.) mit seinen Söhnen Peter (l.) und Martin. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Info Konsequenzen angekündigt Angekündigt Bundeskanzlerin Angela Merkel hat angesichts der Corona-Ausbrüche in Schlachtbetrieben Konsequenzen angekündigt. Am Montag werde Arbeitsminister Hubertus Heil ein Konzept vorlegen. Betrieb In Viersen werden pro Woche etwa 2500 Schweine und 30 Rinder geschlachtet.

Wo Schlachtbetriebe Wanderarbeiter aus Osteuropa beschäftigen, fingen Mitarbeiter der Gesundheitsämter damit an, in den Sammelunterkünften die Einhaltung von Hygienemaßnahmen zu kontrollieren. „Wir arbeiten auch mit einer osteuropäischen Kolonne zusammen, das sind etwa 20 Leute“, sagt Martin Siemes. Sie seien „vernünftig untergebracht“, in Wohnungen mit je bis zu vier Personen. Das Gesundheitsamt habe die gegenüber des Schlachthofs gelegenen Unterkünfte auch schon begutachtet, ergänzt Peter Siemes. Kreis-Sprecherin Anja Kühne bestätigt das. „Es wurden bei der Begehung ganz geringe Mängel festgestellt, deren Behebung durch das Unternehmen schon initiiert wurden.“ Welche Mängel es gewesen seien, gebe das Gesundheitsamt nicht öffentlich bekannt.

Den Schlachthof-Betreibern bleibt jetzt nichts anderes übrig als abzuwarten, bis die fehlenden Testergebnisse vorliegen. Fallen alle Tests negativ aus, sei nach aktuellem Stand kein erneuter Test vorgesehen, erklärt Kühne. Sollten Mitarbeiter positiv getestet werden, könne das Gesundheitsamt den Betrieb schließen lassen.