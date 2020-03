Corona Kreis Viersen : Viersen wird zur Geisterstadt

In der Viersener Fußgängerzone war es am Mittwoch ruhig. Nur wenige Passanten schlenderten an den vielen geschlossenen Geschäften vorbei. Foto: Daniela Buschkamp

Viersen Der erste Tag nach dem Erlass zur Corona-Pandemie: Bei schönem Wetter waren Straßen und Fußgängerzone in Viersen leer. In Dülken eskalierte die Situation, als Mitarbeiter des Ordnungsamtes das Spielplatzverbot kontrollierten.

Blauer Himmel, strahlender Sonnenschein und gähnende Leere: So sieht es am ersten Tag vieler Geschäftsschließungen und des eingeschränkten Gastronomiebetriebs in der Viersener Fußgängerzone aus. Nur vereinzelt schlendern Passanten an den meist geschlossenen Läden vorbei. Am Mittag sind noch einige Plätze in einzelnen Straßencafé besetzt. Nach 15 Uhr werden auch diese Stühle weggeräumt. Eine junge Mutter geht mit ihrem Kind durch die Fußgängerzone. „Da ist zu, da ist auch zu, da auch“, ruft das kleine Mädchen und deutet auf die dunklen Schaufenster.

Einige Geschäftsleute haben Hinweisschilder angebracht. Foto: Daniela Buschkamp

Das Land NRW hat am 17. März einen weiteren Erlass veröffentlicht, der neue Einschränkungen bis zum 19. April beinhaltet. Am selben Abend folgte ein weiterer Erlass, der für zahlreiche Einzelhändler die vorläufige Schließung bedeutet. Öffnen dürfen (Stand Mittwoch, 18. März) nur noch Lebensmittelgeschäfte, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Friseure, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte sowie der Großhandel. Laut Erlass des Landes müssen zudem alle Läden auf Hygiene achten, den Zutritt steuern und Warteschlangen vermeiden.

Info Das bedeutet der Landes-Erlass Laut Erlass des Landes NRW vom 18. März sind weitere Schließungen angezeigt, nämlich von Kneipen, Cafés, Bars, Clubs, Diskotheken, Theatern, Konzert- und Opernhäusern, Kinos, Museen und ähnlichen Einrichtungen, für Messen, Ausstellungen, Freizeit- und Tierparks, Anbieter von Freizeitaktivitäten, Spezialmärkte und ähnliche Einrichtungen, Fitness-Studios, Schwimmbäder, Spaßbäder, Saunen und ähnliche Einrichtungen, Spiel- und Bolzplätze, Spielhallen und -banken, Wettbüros und ähnliche Einrichtungen sowie Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen. Für Restaurants gelten eingeschränkte Öffnungszeiten. Sie müssen am Abend schließen, können aber bis 15 Uhr geöffnet bleiben. Zudem sind größere Abstände einzuhalten.

Der Kommunale Ordnungsdienst Viersen (KOV) hat am Mittwoch kontrolliert, ob die Geschäftsschließungen auch eingehalten werden. Bereits am Dienstag habe der KOV damit begonnen, alle von den bis zum frühen Abend bekannten Verboten und Beschränkungen betroffenen Betriebe anzufahren, die Inhaber angesprochen und ein Informationsblatt ausgehändigt, informiert Stadtsprecher Frank Schliffke. Am Mittwoch setzte der Ordnungsdienst seine Arbeit fort. „Nach den Erfahrungen der Mitarbeiter des KOV zeigten sich die Geschäftsleute überwiegend verständnisvoll“, sagt Schliffke. Ab 15 Uhr habe der Ordnungsdienst damit begonnen, zu kontrollieren, ob Restaurants und Gaststätten dem jüngsten Erlass entsprechend geschlossen waren. „Auch hier trafen die Mitarbeiter bei den Betreibern weitgehend auf Verständnis“, berichtet Schliffke. „Ziel des Ordnungsamtes ist und bleibt, Konflikte im Gespräch und durch Einsicht der Betroffenen zu lösen. Die Anwendung von Zwangsmitteln erfolgt nur, wenn eine Maßnahme anders nicht durchgesetzt werden kann.“ Solche Zwangsmittel – etwa Platzverweise – anzuwenden, sei bisher nicht notwendig gewesen.

Vor 15 Uhr durften in und vor den Restaurants und Gaststätten noch Gäste sitzen. Danach kontrollierte das Ordnungsamt. Foto: Daniela Buschkamp

Auch im Bereich der Spielplätze schauten sich die Mitarbeiter des KOV um, sprachen Eltern an, die trotz Verbots mit ihren Kindern dort waren. Eine Kontrolle auf einem Spielplatz in Dülken endete mit einer Strafanzeige für zwei Väter, denn zwei Mitarbeiter des Ordnungsdienstes seien dabei bespuckt und beleidigt worden, erklärt Schliffke. Die Täter seien betrunken gewesen. „Die KOV-Mitarbeiter konnten den Angriff nur mit Pfefferspray abwehren. Die Väter flüchteten mit ihren Kindern, konnten aber kurz darauf gestellt werden. Mit Hilfe körperlicher Gewalt gelang es den Ordnungskräften, die Männer zu überwältigen.“ Sie werden wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt. Im Bereich der Freizeitanlagen am Hohen Busch habe der KOV größere Gruppen deutlich darauf hinweisen müssen, dass die Nutzung derzeit nicht erlaubt ist, ergänzt Schliffke. „Hier werden die Regeln gegebenenfalls mit Platzverweisen durchgesetzt.“ Der Ordnungsdienst setzt seine Kontrollen in den nächsten Tagen fort.