Wirtschaft im Kreis Viersen : Arbeitslosenzahl wird spürbar steigen

Kreis Viersen Auch im Kreis Viersen und in Krefeld herrscht große Nachfrage nach Regelungen des Kurzarbeitergeldes.

Da die Dienststellen der Agentur für Arbeit in Krefeld und im Kreis Viersen derzeit geschlossen sind, brauchen sich Arbeitnehmer, die arbeitslos geworden sind – oder auch Arbeit suchen –, nicht mehr persönlich zu melden. Dies kann jetzt auch telefonisch geschehen unter der Nummer 02151 921010. Auch hier gibt es eine E-Mail-Adresse: krefeld.111-eingangszone@arbeitsagentur.de. Auch können Briefe bei den Dienststellen in Briefkästen eingeworfen werden, „die dreimal täglich geleert werden“.

Als die Agentur Ende Februar ihre Arbeitslosenstatistik veröffentlichte, blickte Agenturchefin Bettina Rademacher-Bensing noch hoffnungsfroh in die Zukunft, denn „entgegen den saisonüblichen Trends“ sank die Quote schon in diesem Wintermonat ganz leicht: in Krefeld auf 10,1 Prozent, im Kreis Viersen auf 5,3 Prozent. Im Zugang von 1080 Arbeitsstellen sah sie ein Zeichen dafür, „dass der Arbeitsmarkt auch zu Beginn des Jahres 2020 als äußerst stabil angesehen werden kann und jetzt spürbar anzieht“. Das könnten fast auch noch die März-Zahlen ausdrücken, denn für die Statistik ist der Monat schon längst abgeschlossen.