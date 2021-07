Corona im Kreis Viersen : Inzidenz-Wert steigt auf 8,4

Seit Samstag wurden im Kreis Viersen 13 Neuinfektionen nachgewiesen. Foto: dpa/Britta Pedersen

Kreis Viersen Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Viersen ist laut Robert-Koch-Institut am Montag weiter angestiegen. Der Inzidenz-Wert liegt jetzt bei 8,4 — nach 6,0 am Freitag und 7,7 am Sonntag. Die Lockerungen der Inzidenz-Stufe 0 gelten weiterhin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Kreisgesundheitsamt registrierte seit Samstag 13 Neuinfektionen, damit gelten aktuell 48 Einwohner als infiziert (+9). In den Krankenhäusern im Kreis Viersen werden aktuell zwei Covid-Patienten stationär behandelt; am Freitag war es einer.

Insgesamt 187.381 Einwohner des Kreises Viersen haben mittlerweile eine erste Corona-Schutzimpfung erhalten; das sind 62,5 Prozent der Bevölkerung. 142.998 Einwohner haben einen vollständigen Impfschutz; das entspricht einem Anteil von 47,8 Prozent.

So entwickelten sich am Montag die Fallzahlen in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden: Viersen: 2 (+/-0), Nettetal: 12 (+4), Brüggen: 1 (+1), Niederkrüchten: 0 (+/-0), Schwalmtal: 1 (+/-0), Kempen: 8 (+3), Willich: 16 (+2), Grefrath: 3 (-1), Tönisvorst: 5 (+/-0).

(mrö)