Corona im Kreis Viersen : Corona-Infizierter gestorben – Fälle in sieben Schulen

Kreis Viersen Ein Mann aus Viersen ist am Sonntag im Krankenhaus „an der Corona-Krankheit“ gestorben. Das teilte der Kreis Viersen am Montag mit. Der Mann hatte schwere Vorerkrankungen.

Wie der Kreis mitteilte, gibt es mittlerweile in sieben Schulen und mehreren Kindertagesstätten Corona-Fälle. Am Albertus-Magnus-Gymnasium in Viersen-Dülken wurden zwei Personen positiv getestet, an der Anne-Frank-Gesamtschule erhöht sich die Zahl der positiv Getesteten um eine auf zwei, an der Gesamtschule Brüggen wurde eine Person positiv getestet. Betroffen sind auch die Gesamtschule Breyell (zwei Personen), das Rhein-Maas-Berufskolleg (dort erhöht sich die Zahl der positiv Getesteten um zwei auf fünf), die Rupert-Neudeck-Gesamtschule in Tönisvorst (eine Person) sowie die Leonardo-da-Vinci-Schule in Willich (vier Personen). An der Gesamtschule Nettetal wurde bereits am Sonntag eine Infektion bekannt. Dort mussten sich 30 Kontaktpersonen ersten Grades in Quarantäne begeben.