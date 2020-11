Corona-Pandemie : 50. Todesopfer im Kreis Viersen

Kreis Viersen Der Inzidenzwert ist im Kreis Viersen von 129 auf 115 gesunken. Eine 89-jährige Frau aus Willich ist das 50. Todesopfer im Kreisgebiet.

In Einrichtungen gibt es diese neuen Fälle: je ein Fall an der Kita Mullewapp in Tönisvorst, am Luise-van-Duesberg-Gymnasium in Kempen, an der GGS Vorst und am Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium in Viersen.