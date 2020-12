Corona im Kreis Viersen : Kreis Viersen informiert über Impfzentrum

Das Impfzentrum soll am 15. Dezember im ehemaligen Cornelius-Krankenhaus in Viersen-Dülken eröffnen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Kreis Viersen Wer wird geimpft? Wie bekomme ich einen Termin? Am 15. Dezember geht das Impfzentrum des Kreises Viersen in Betrieb. Der Kreis Viersen beantwortet Fragen.

Am 15. Dezember geht das Impfzentrum des Kreises Viersen in Betrieb. „Den Kreis Viersen erreichen vermehrt Anfragen der Bürgerinnen und Bürger zum Ablauf im Corona-Impfzentrum sowie zu den Voraussetzungen zur Impfberechtigung“, sagt Kreis-Sprecher Benedikt Giesbers. Deshalb stellt der Kreis nun den aktuellen Planungsstand vor.

Im ehemaligen Krankenhaus St. Cornelius in Viersen-Dülken an der Heesstraße. Es soll am 15. Dezember mit bis zu sechs Impfstraßen betriebsbereit sein. Giesbers: „Die Impfungen werden aber erst starten können, wenn das Land NRW den ersten Impfstoff liefern kann. Die Zwischenzeit nutzt der Kreis Viersen, um das Einsatzteam zu schulen.“

An wen wende ich mich, wenn ich Fragen zum Impfstoff habe? Giesbers: „Bei medizinischen Fragen zum Impfstoff – beispielsweise bei Vorerkrankungen – müssen sich Patienten an ihre Hausärztin beziehungsweise ihren Hausarzt wenden.“

Was ist mit nicht mobilen Personen, die impfberechtigt sind, etwa in Seniorenheimen? Wer impfberechtigt ist, aber aus gesundheitlichen Gründen nicht zum Impfzentrum kommen kann, werde von mobilen Teams vor Ort geimpft, erklärt Giesbers. Dies betreffe etwa Menschen in Seniorenheimen oder in Wohnformen der Eingliederungshilfe. Sie würden gesondert informiert.