Kreis Viersen : Corona-Fälle in Kita, Schule und Krankenhaus

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind im Kreis Viersen 1070 Fälle bekannt (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Britta Pedersen

Kreis Viersen Die Ermittlung der Kontaktpersonen dauert in einigen Fällen noch an. Insgesamt sind aktuell 61 Menschen im Kreis Viersen infiziert.

Dem Kreis Viersen sind von Samstag bis Montag 27 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Zwei der Neuinfizierten sind Patienten des Krankenhauses St. Irmgardis in Viersen-Süchteln; ein Schüler des Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasiums in Viersen wurde positiv getestet, auch eine Erzieherin der Kita am Gehlingsweg in Süchteln.

Nach Angaben des Kreises dauert in allen diesen Fällen die Ermittlung möglicher Kontaktpersonen an. Auch eine Lehrkraft der Gemeinschaftsgrundschule in Nettetal-Breyell ist infiziert. Weil das Hygienekonzept eingehalten worden sei, müsse keine Kontaktperson der Schule in Quarantäne, informiert der Kreis.

Aktuell gelten 61 Personen im Kreis Viersen als infiziert. Die Zahl der neuen bestägten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner steigt von elf auf 17.

In Viersen sind aktuell 20 Menschen infiziert (190 genesen, fünf verstorben), in Nettetal acht Menschen (93 genesen, zwei verstorben), in Brüggen zwei Menschen (29 genesen), in Schwalmtal ebenfalls zwei (49 genesen, zwei verstorben) und in Niederkrüchten ist aktuell eine Person infiziert (90 genesen, elf verstorben).

(naf)