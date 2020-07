Corona-Pandemie im Kreis Viersen : Drei neue Infektionen mit dem Coronavirus

Kreis Viersen Im Kreis Viersen ist die Zahl der Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, erneut gestiegen. Es gibt drei Fälle von Neu-Infektionen.

Drei weitere Infektionen mit dem Coronavirus sind dem Kreis Viersen am Mittwoch gemeldet worden. Ein Mensch, der in einer betreuten Wohngemeinschaft in Tönisvorst beschäftigt ist, gehört dazu. Er befindet sich in Quarantäne. Zwei Infizierte, die am Dienstag bekannt wurden, arbeiten in einer metallverarbeitenden Fabrik in Tönisvorst. Dort sind zurzeit vier Menschen infiziert. Einer davon wohnt nicht im Kreisgebiet. Sechs weitere Mitarbeiter befinden sich als Kontaktpersonen in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie sind im Kreis 768 Fälle bekannt geworden. Aktuell sind 25 Menschen infiziert, 706 sind genesen, 37 tot.