Corona-Zahlen : Kreis Viersen meldet 67 neue Infektionen

Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen ist am Mittwoch von 107 auf 105 leicht gesunken, zugleich wurden dem Kreis Viersen am Mittwoch 67 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Damit gelten aktuell 436 Menschen als infiziert – das sind zwei mehr als am Vortag. In 244 dieser 436 Fälle ist nach Angaben einer Kreis-Sprecherin durch ein Labor eine Virus-Mutation nachgewiesen worden, davon in 40 Fällen die südafrikanische und 204 Fällen die englische Virus-Variante.