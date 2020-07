Corona-Pandemie : Keine neuen Fälle – 18 Menschen im Kreis Viersen sind infiziert

Kreis Viersen Die Zahl der Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, ist im Kreis Viersen seit Freitag konstant. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner ist von fünf auf sieben gestiegen.

In Viersen gibt es 139 bestätigte Fälle, aktuell sind dort zwei Menschen infiziert. 132 Menschen sind inzwischen wieder gesund, fünf sind gestorben. In Brüggen gibt es 19 bestätigte Fälle, aktuell keine Infizierten. 19 Menschen sind genesen; es gab keine Todesopfer. In Nettetal gibt es 61 bestätigte Fälle, aktuell sind acht Menschen infiziert. 51 Menschen sind genesen, zwei sind gestorben. In Niederkrüchten gibt es 91 bestätigte Fälle; ein Mensch ist aktuell infiziert. 79 Menschen sind bereits genesen; elf Menschen sind gestorben. In Schwalmtal gibt es 43 bestätigte Fälle, ein Mensch ist infiziert. 40 Menschen sind genesen, zwei sind gestorben.