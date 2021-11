Corona-Pandemie : Mehr als 1000 Menschen im Kreis Viersen infiziert

Die Zahl der nachgewiesenen Fälle steigt weiter. Am Dienstag registrierte der Kreis Viersen 105 Neuinfektionen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Kreis Viersen 17 Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, werden in Krankenhäusern im Kreis Viersen behandelt. Der Inzidenz-Wert ist leicht gesunken.

Das Gesundheitsamt des Kreises Viersen hat am Dienstag 105 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Zwei der Neuinfizierten sind zwischen 70 und 79 Jahre, alle anderen zwischen 0 und 69 Jahre alt. Aktuell gelten 1021 Menschen im Kreis Viersen als infiziert (Vortag: 981). 179 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Der Inzidenz-Wert ist laut Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 205,0 auf 201,3 gesunken. Weiterhin werden in Krankenhäusern im Kreis Viersen 17 Covid-19-Patienten stationär behandelt, drei auf der Intensivstation, keiner wird beatmet. Die aktuellen Fallzahlen für die Kommunen: Viersen 278 (-2), Nettetal 173 (+15), Brüggen 46 (+1), Schwalmtal 33 (+3), Niederkrüchten 37 (+1), Kempen 112 (+5), Willich 206 (+14), Tönisvorst 91 (+5), Grefrath 45 (+/-0).