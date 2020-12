Corona im Kreis Viersen : Ein weiterer Todesfall, 108 neue Infektionen

Ein 98-jähriger Kempener, der sich mit dem Coronavirus angesteckt hatte, ist gestorben. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Kreis Viersen Aktuell gelten im Kreis Viersen 701 Menschen als infiziert, 3.413 als genesen, 61 Personen sind gestorben. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner ist von 161 auf 177 gestiegen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dem Kreis Viersen sind am Mittwoch 108 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bekannt geworden. Ein 98-jähriger Kempener, der sich angesteckt hatte, ist gestorben. Aktuell gelten 701 Personen im Kreis Viersen als infiziert, 3.413 als genesen. 61 Personen sind gestorben.

Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner ist von 161 auf 177 gestiegen. In Viersen sind aktuell 214 Menschen infiziert (-6), in Nettetal 102 (+2), in Brüggen 19 (+2), in Schwalmtal 36 (+3) und in Niederkrüchten 14 (-2). 44 Menschen werden nach Angaben des Kreises stationär in Krankenhäusern behandelt, davon 14 auf Intensivstationen, vier dieser Patienten werden beatmet.

Neue Corona-Fälle in Pflegeeinrichtungen im Kreis Viersen gibt es im Alten- und Pflegeheim Haus Saulus in Grefrath (sechs Beschäftigte), in der Seniorenresidenz am Park Lobberich Nettetal (ein Beschäftigter) und im Marienheim in Hinsbeck-Nettetal (ein Bewohner).

Neue Corona-Fälle an Schulen/Kitas/Einrichtungen/Betrieben: Rhein-Maas-Berufskolleg in Kempen (zwei Personen), Albertus-Magnus-Gymnasium in Viersen (eine Person), Vinhovenschule in Willich (eine Person), Schule an der Dorenburg in Grefrath (eine Person) HPZ Hochbend und HPZ Vinkrath (mehrere Personen, die Ermittlungen des Gesundheitsamtes laufen).

(naf)