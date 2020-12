Corona im Kreis Viersen : Inzidenzwert steigt im Kreis Viersen auf 194

Kreis Viersen Aktuell gelten 762 Menschen im Kreis Viersen als infiziert. Am Freitag waren 105. Der Inzidenzwert steigt auf 194.

Dem Kreis Viersen sind am Freitag 105 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt geworden. Aktuell gelten 762 Menschen im Kreis Viersen als infiziert, davon 259 in Viersen (fünf mehr als am Donnerstag), 99 in Nettetal (-2), 33 in Schwalmtal (+2), 26 in Brüggen (wie am Vortag) und 13 in Niederkrüchten (-1).