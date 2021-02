Corona im Kreis Viersen : Corona-Fälle bei ambulantem Pflegedienst

Am Dienstag galten 201 Personen im Kreis Viersen als infiziert - das sind acht weniger als am Vortag. Foto: dpa/Britta Pedersen

Bei einem ambulanten Pflegedienst in Viersen sind mehrere Mitarbeiter und Patienten mit dem Coronavirus infiziert. Wie der Kreis am Dienstag mitteilte, traten die ersten Fälle bereits am Freitag auf; wie viele Personen insgesamt betroffen sind, stehe noch nicht fest. Noch würden mögliche Kontaktpersonen benachrichtigt.