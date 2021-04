Schnelltests in Brüggen : Drive-In-Schnelltests ab sofort auch in Brüggen-Bracht

Brüggen Nach Brüggen gibt es jetzt auch ein Zentrum für Corona-Schnelltests in Brüggen-Bracht. Eine Anmeldung ist vor dem Besuch erforderlich.

Die Liste der Corona-Schnelltest-Möglichkeiten in Brüggen wächst: Seit Montag gibt es auch ein Test-Drive-In am Weizer Platz 17 in Bracht; dort wurde ein Zelt aufgebaut. Für einen Schnell-Test muss man sich online anmelden unter https://ctb.nrw. Die Termin-Buchung ohne Smartphone ist in Kooperation mit der Dohlen-Apotheke geplant. Bereits in der vergangenen Woche wurden laut Bürgermeister Frank Gellen im Testzentrum Brüggen an vier Tagen insgesamt 954 Menschen getestet; insgesamt waren es an sieben Tagen 1522 Menschen, drei hatten ein positives Resultat. Negative Schnelltests sind laut Corona-Schutzverordnung für Einkäufe nötig, die nicht zum täglichen Bedarf gehören.