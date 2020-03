Medizin in Brüggen : Corona Drive-In im Brüggener Hausarztzentrum

Brüggen Die Patienten werden beim Coronavirus-Test in der Tiefgarage untersucht.

Das Hausarztzentrum Brüggen geht angesichts der Coronavirus-Pandemie neue Wege: Um Patienten und das eigene Personal nicht unnötig einem Infektionsrisiko auszusetzen, bietet die fünf Ärzte in der Gemeinschaftspraxis einen Corona-Drive-In an. Sie untersuchen Patienten nicht in der Praxis, sondern in der darunter gelegenen Tiefgarage.

„Bitte nehmen Sie dazu nicht persönlich, sondern über das Telefon oder per E-Mail an termine@hausarztzentrum-brueggen.de Kontakt mit uns auf“, sagt der Mediziner Johann Heinrich Arens als Leiter des Hausarztzentrum. „Wir vereinbaren dann einen Zeitpunkt in unserer Tiefgarage für den Abstrich.“. Dafür müssen Patienten die Chipkarte mitbringen. Vom Hausarztzentrum aus führt ein Aufzug in die darunterliegende kleine Tiefgarage. Dort kann dem angemeldeten Patient dann bei heruntergekurbeltem Autofenster ein Abstrich entnommen werden. Der Patient muss dafür nicht aus seinem Auto aussteigen. Zur Identifizierung und Sicherstellung der richtigen Personaldaten zu der Probe kann direkt am Auto die Chipkarte des Patienten mobil eingelesen werden.