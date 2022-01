Versammlungen und Spaziergänge : Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen im Kreis Viersen

Kreis Viersen Am Montagabend gab es im Bundesgebiet Demos gegen die Corona-Maßnahmen – auch im Kreis Viersen. Für Mittwochabend ist ein sogenannter Spaziergang angemeldet.

Bundesweit haben sich am Montagabend bei Demonstrationen und sogenannten Spaziergängen Gegner der aktuellen Corona-Politik versammelt – unter anderem auch im Kreis Viersen. „Eine für Viersen angemeldete Versammlung unter dem Thema ,Vernunft statt Maßnahmenwahn! Schluss mit der Spaltung!’ mit etwa 100 Teilnehmenden verlief störungsfrei“, berichtete ein Polizeisprecher am Dienstag. Angemeldet worden sei die Versammlung von einer Privatperson. „In Willich, Kempen und Schwalmtal kam es zu sogenannten Spaziergängen, die nicht angemeldet waren.“ In Willich seien etwa 50 Teilnehmer gezählt worden, in Kempen und Schwalmtal-Waldniel je etwa 20. Auch diese Versammlungen seien durch die Polizei begleitet worden und störungsfrei verlaufen. In Kempen, Willich und Schwalmtal sei je eine Anzeige gegen Unbekannt wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Versammlungsgesetz aufgenommen worden. Die Sachbearbeitung erfolge durch den Staatsschutz Mönchengladbach. Wie die Polizei auf Anfrage weiterhin mitteilte, ist für Mittwoch, 18 Uhr, ein sogenannter Spaziergang gegen Corona-Maßnahmen durch Nettetal-Lobberich angemeldet. Erwartet werden 30 bis 100 Teilnehmer.