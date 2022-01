Weitere Versammlungen geplant : 450 Teilnehmer bei Corona-Demo in Viersen

Viersen Am Freitagabend haben in Viersen nach Schätzung der Polizei bis zu 450 Menschen gegen Corona-Maßnahmen demonstriert. Durch die Anmelderin seien etwa 600 Teilnehmer erwartet worden, berichtete eine Polizeisprecherin.

Die Versammlung habe unter dem Motto „Freie Impfentscheidung! Kein Mensch ist illegal! Grundrechte sind nicht verhandelbar“ stattgefunden. „Der Versammlungszug führte durch Bereiche der Viersener Innenstadt und endete auf dem Rathausmarkt. Die Polizei war vor Ort und begleitete die Versammlung. Zu größeren Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs kam es nicht“, teilte die Polizeisprecherin mit. Die Versammlung sei störungsfrei verlaufen. Nach Informationen unserer Redaktion sind auch für Montagabend Versammlungen von Gegnern der Corona-Maßnahmen geplant, in Viersen und Brüggen. In Brüggen soll es auch eine Gegendemonstration geben. Die Polizeileitstelle konnte am Sonntag auf Anfrage keine Angaben dazu machen, ob für diesen Montag in Viersen und Brüggen Versammlungen angemeldet sind.