Datenschutzbeauftragter ermittelt : Corona-Datenzettel in der Viersener Innenstadt entdeckt

Viersen In der Viersener Innenstadt ist auf offener Straße ein Karton mit Kundendaten zur Corona-Nachverfolgung aus einem Geschäft entdeckt worden. Jetzt befasst sich der Datenschutzbeauftragte der Polizei mit der Angelegenheit.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstag; die Polizei hatte den Einsatz nicht öffentlich gemacht. Am Montagabend hatte der WDR berichtet. Einem Passanten waren vor einem Sportgeschäft in Viersen mehrere Kartons aufgefallen. Einer dieser Kartons davon enthielt zahlreiche Zettel mit Kundendaten. Das kam dem Passanten komisch vor, er informierte deshalb die Polizei in Viersen.