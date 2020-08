Corona im Kreis Viersen : Martinschule: Fast alle Lehrer müssen in Quarantäne

An der Martinschule in Viersen-Süchteln (Archivfoto) fällt ein Großteil der Lehrer coronabedingt aus. Foto: Knappe, Joerg (jkn)/Jörg Knappe

Viersen Der reguläre Betrieb an der Martinschule sei wegen der nun fehlenden Lehrer kaum möglich, informiert der Kreis Viersen.

Nachdem sich eine Lehrerin der Martinschule in Viersen-Süchteln mit dem Coronavirus infiziert hat, muss nun fast das gesamte Kollegium in Quarantäne. Das hat das Gesundheitsamt des Kreises Viersen angeordnet. Betroffen sei ein Dutzend Lehrer, erklärte Anja Kühne, Sprecherin des Kreises Viersen, auf Anfrage. Es handle sich dabei um Lehrkräfte, die direkten Kontakt zu der infizierten Lehrerin gehabt hätten. Kühne: „Die Schließung der Schule wurde vom Gesundheitsamt nicht angeordnet, allerdings scheint der reguläre Betrieb der Grundschule wegen der jetzt fehlenden Lehrkräfte kaum möglich.“

Am Mittwochmittag hatte der Kreis Viersen darüber informiert, dass an zwei Schulen in Viersen je eine Lehrerin positiv auf das Coronavirus getestet worden und für Teile des Kollegiums Quarantäne angeordnet worden sei. Bei der zweiten betroffenen Schule handelt es sich um die Gemeinschaftshauptschule Süchteln. Zwei Lehrkräfte der Schule seien in Quarantäne, berichtet Kühne. Ob sich die betroffenen Lehrer testen lassen, sei ihnen überlassen: „Es gibt keine Testpflicht, aber eine dringende Empfehlung.“