Niederkrüchten : Container für Geflüchtete zieht ins Lelefeld

Anwohner des Lelefelds hatten gegen den Container-Umzug protestiert. Dort sollen geflüchtete Familien vorerst eine neue Heimat finden. Foto: Markus Rick (rick)

Niederkrüchten Ein Container für 20 Flüchtlinge wird vom Neubaugebiet Heineland versetzt. Anwohner im Lelefeld sammelten 322 Unterschriften. Einige halten den Standort mangels Infrastruktur für ungeeignet, andere fürchten Nachteile.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Esch

Der Wohncontainer für 20 Geflüchtete, der bislang im Neubaugebiet Heineland steht, wird an den Standort Lelefeld versetzt. Das beschlossen die Mitglieder im Niederkrüchteer Haupt-und Finanzausschuss am Dienstag. Anwohner hatten gegen die Versetzung 322 Unterschriften gesammelt.

Einige der Nachbarn am Lelefeld sind mit der Standortwahl nicht einverstanden. „Die Flüchtlinge werden am Standort Lelefeld an den Rand gedrängt“, meint Robert Klaßen. Der 57-Jährige wohnt seit knapp fünf Jahren am Lelefeld. „Die Leute brauchen eine halbe Stunde, um zum Supermarkt zu kommen. Das macht keinen Sinn.“ Am ursprünglich beschlossenen Standort am Krummer Weg wären die Flüchtlinge mit Blick auf die Infrastruktur besser untergebracht, findet Klaßen.

Info iskussion um Wohnraum für Geflüchtete Weiteres Beispiel Anwohner von Ulmenstraße/Akazienweg waren mit einem Bauvorhaben der Gemeinde nicht einverstanden. Auf einem freien Grundstück sollte Baurecht für zwei Mehrfamilienhäuser geschaffen werden. Bei der Bürgerversammlung stellte Bürgermeister Kalle Wassong in Aussicht, dass dort zunächst ein Haus gebaut wird.

Bereits am 2. Juli hatten sich die Ratsmitglieder für das Lelefeld anstelle des Krummer Wegs als Standort für das Mobilheim entschieden. Ein Antrag der CWG-Fraktion vom 5. August lautete, diese Entscheidung nochmal zu überprüfen. Dafür hatten 322 Menschen unterschrieben. Doch dieser Antrag wurde abgelehnt. Am 18. September konnten Nachbarn und andere Interessierte sich zum geplanten Umzug des Containers ins Lelefeld in einem Bürgerdialog äußern und mit Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) sprechen. Laut Wassong wurde kontrovers diskutiert.

Mit 14 Stimmen stimmte der Haupt- und Finanzausschuss am Dienstag für den Umzug vom Neubaugebiet. FDP-Ratsherr Lars Gumbel hatte sich enthalten. „Mit Kippen der Entscheidung für den Standort Krummer Weg hat man etwas unnötig aufgebauscht, was schon entschieden war“, meint Gumbel. „Am Ende waren es finanzielle Erwägungen, die zu der Entscheidung für den Standort Lelefeld geführt haben“, sagt Johannes Wahlenberg, Fraktionsvorsitzender der CDU. 139.000 Euro hätte ein Umzug zum Krummer Weg gekostet, beim Lelefeld liegen die Kosten bei voraussichtlich 114.500 Euro. Wahlenberg: „Bei der Entscheidung muss man sich auch von persönlichen Dingen lösen und auf eine reine Sachebene zurückziehen.“ An jedem Standort würde man auf gewissen Widerstand stoßen. Mit dem Bürgerdialog habe die Gemeindeverwaltung sich bemüht, zu informieren und Bedenken zu mildern. „Zum Beispiel haben wir betont, dass wir in der Wohnanlage keine Singles, sondern Familien unterbringen werden.“

Lisa (59) und Horst (72) Kühnen, die zu den 322 Unterzeichnern gehören, haben trotzdem Bedenken. Die Gegend sei eine gewachsene Einfamiliensiedlung. Die Umgebung sollte nicht mit dem Wohncontainer belastet werden, so die Einschätzung des Ehepaares. „Ich habe auch Sicherheitsbedenken“, sagt Horst Kühnen.

Einbrüche im Geschäft des Familienbetriebs befürchtet Christina Blut, die sich ebenfalls an der Petition beteiligte. Die Familie der 32-Jährigen betreibt seit rund 60 Jahren einen Campingplatz in der Nähe des vorgesehen Stadortes für den Wohncontainer. „Wir wissen das bereits aus Erfahrung“, sagt Blut. „Als vor 20 Jahren ein Container für Flüchtlinge an derselben Stelle stand, hatten wir hohe Einbußen erlebt.“