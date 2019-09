Auftritt in Festhalle Viersen : Heimspiel für Comedian Mirja Boes

Mirja Boes, umringt von den liebevoll kostümierten Honkey Donkeys, beim Zonta-Abend auf der Bühne der Festhalle Viersen. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Bei ihrem Auftritt in der Festhalle Viersen überzeugte die aus dem TV bekannte Boisheimerin nicht nur mit witzigen Erzählungen, sondern auch gesanglich. Das Besondere: Der Erlös wird gespendet.

Nach einem langen Applaus heißt „Bühne frei“ für Mirja Boes. Doch zunächst kommt ein Einspieler, in dem verschiedene Comedians ihre persönliche und sehr humorige Meinung zu dem aktuellen Programmnamen „Willkommenabschiedsrevue – Auf Wiedersehen hallo“ zum Besten geben, darunter Atze Schröder, Anette Frier, Mundstuhl, ebenso Horst Lichter. Danach erscheinen die Honkey Donkeys, die Mirja Boes schon lange musikalisch begleiten, angetan mit langen Abendkleidern und opulentem Kopfschmuck.

Und dann springt Mirja Boes auf die Bühne, im Glitzerfrack und mit Zylinder. Die 48-Jährige schickt die Band mit den Worten: „So, jetzt raus aus den privaten Klamotten und rein in die Berufsbekleidung“ wieder zurück in den Backstage-Bereich. Dann fragt sie im Publikum nach, über welche Abschiede im Leben man sich am meisten freue: Das ruft Vorschläge in den Saal, etwa „Chef“, „Lehrer“ oder „Schwiegermutter“. Letztere Antwort führt sofort zu Nachfragen der Komikerin, die zunächst wissen möchte, wer die gegeben hat. Als klar wird, dass sie von einem 19-Jährigen kommt, der mit 18-jähriger Freundin und deren Mutter im Publikum sitzt, ist für Boes klar: „Das ist nicht sicher, dass Du die Schwiegermutter wirst.“

Info Starke Frauen – starke Projekte Das Motto Das Motto des Zonta Clubs Viersen lautet „Starke Frauen – starke Projekte“ und steht für die Philosophie und sämtliche Aktivitäten. Der Verein Gegründet von 21 Mitgliedern, sind es im Jubiläumsjahr 35 ehrenamtlich engagierte Frauen, sechs davon Gründungsmitglieder. Weitere Informationen unter https://zonta-viersen.de

Sie selbst habe sich in ihrem Leben am häufigsten von ihrer Würde verabschiedet, das passiere nahezu täglich, so die Moderatorin und Schauspielerin. Mit ihren schonungslosen Schilderungen erhält die Komikerin zahllose Lacher, egal ob es sich um den Besuch beim arabischen Friseur handelt, der ihr bei einer Fadenzupfung auch unter dem Mund Haare entfernen möchte, oder ihre Kindererziehung. Wobei, diese findet nicht mehr statt. Sie liebe ihre Kinder noch, aber erziehen? „Nein! Die sind jetzt sechs und acht Jahre alt, das müssen sie nun alleine hinkriegen.“ Es sei einfach so wahnsinnig kompliziert, ausgesprochene „Drohungen“ bei schlechtem Benehmen dann auch durchzusetzen, zumal man sich ja dann meist selber mitbestrafe. „Ich weiß nicht, wie oft ich mir selbst schon Hausarrest gegeben habe.“

Stimmkraft beweist sie bei Liedern wie „Ich pinkel‘ deinen Namen in den Schnee“. Immer mit dabei: Die „Honkey Donkeys“, die aber auch einen grandiosen Einzelauftritt hinlegen. Dabei erinnern sie an die gesanglichen Anfänge von Mirja Boes, die mit dem Ballermannhit „20 Zentimeter“ bekannt wurde. Verkleidet als die Wildecker Herzbuben, Elvis, Udo Lindenberg oder Rammstein sorgen sie mit den Adaptionen für ein Highlight des Abends.