Niederrhein-Tourismus : Ein Comedian wirbt für den Niederrhein

Den Niederrhein bekannte machen, das hat sich Niederrhein Tourismus auf seine Fahnen geschrieben und geht dafür einen neuen Weg samt einem neuen Wegbegleiter. Unter dem Titel „Niederrheinspaziert“ macht sich Comedian Christian Pape auf Niederrhein-Tour.

„Ich möchte mich nicht auf Kosten der Heimat lustig machen, sondern mit Humor die Heimat erklären“, sagt Pape. „Frisch, modern und informativ“, beschreibt er das neue Format, dessen Grundidee schon im vergangenen Jahr bei Niederrhein Tourismus aufkam. „Der Niederrhein hat so viele tolle Ecken. Wir wollen ihn dabei nicht nur als Tourismus-Region stärken, sondern auch als generellen Standort. Wir möchten gerade junge Leute ansprechen und ihnen zeigen, was der Niederrhein alles bietet und sie auf diesem Weg in der Region halten“, sagt Martina Baumgärtner, Geschäftsführerin Niederrhein Tourismus.

Für den ersten Videodreh ging es nach einem kurzen Zwischenstopp in Papes Heimat Wegberg, für einen Tag ins „Wunderland“ nach Kalkar. Pape traf sich dort mit Han Groot-Obbink, der aus der als Kraftwerk geplanten Anlage einen Freizeitpark schuf. Ein bisschen Wildwasserbahn, ein wenig Klettern am Reaktorturm, ein Aufsteigen mit dem Riesenrad, ein kurzer Schwenk zu Bar, wo über den Niederrhein philosophiert wird, dazu einige Informationen zum „Wunderland“, in dem in der Hochsaison 450 Menschen arbeiten – die 13 Minuten sind schnell gefüllt.