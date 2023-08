Auf dem Wochenmarkt in Viersen Beim Kaffee mit Polizisten plaudern

Am Samstagmorgen hatte die Kreispolizeibehörde Viersen zu „Coffee with a Cop“ eingeladen. Das Konzept: Jeder interessierte Bürger konnte mit den Beamten bei einem kostenlosen Kaffee, Cappuccino oder Kakao ins Gespräch kommen. Die Veranstaltung ist ein Format des NRW-Innenministeriums. Seit 2021 machen Beamte aus ganz NRW an zentralen Plätzen in ihrem Einsatzgebiet Halt. „Wir möchten in entspannter Atmosphäre mit den Menschen ins Gespräch kommen und freuen uns über die Themen, die man uns serviert“, sagte Wolfgang Goertz, Polizeihauptkommissar und Pressesprecher der Kreispolizeibehörde Viersen. Der Vormittag zeigte: „Der Andrang ist gut, die Themen, mit denen die Bürger zu uns kommen, sehr unterschiedlich.“ Viele Bürger seien vorbeigekommen, um den Beamten einen Dank für ihre Arbeit auszusprechen. Häufig wurden die Themen Sicherheit für Radfahrende und generell die Verkehrssicherheit mit den Polizisten besprochen.