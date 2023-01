Unsere Kreativen aus dem Kreis Viersen Leidenschaft für weiche Wolle entdeckt

Claudia Holthausen wurde also zur Spinnerin. 2013 beteiligten sie und ihre Spinnradfreundinnen sich zum ersten Mal bei einem Markt in Wildenrath. Holthausen entwickelte sich zur Wollexpertin. Sie begann die gesponnene Wolle zu färben und natürlich weiterzuverarbeiten. Kurse waren gefragt, der „Wollige Montag“ entstand. Er existiert heute noch: Eine Gruppe von Frauen trifft sich zum Spinnen, Stricken, Quatschen – zu einem netten Abend also. Der Wunsch, aus dem Rohmaterial eine verarbeitungsfähige Wolle herzustellen und Kleidung daraus zu machen, ist groß – trotz aller aufwändigen Arbeitsprozesse. „Das Spinnen ist aus der Zeit gefallen“, beschreibt Holthausen, „es erdet uns.“ Die Nachfrage nach den kreativen Angeboten stieg, ebenso die nach Wolle. Holthausen mietete einen Laden an der Klosterstraße in Brüggen an. Mit großem Erfolg, den sie sich so erklärt: „Ich bot keine 08/15-Wolle an. Und mein Herzblut steckte in dem Laden. Nicht zu vergessen ist der soziale Charakter. Dort kamen Menschen zusammen.“