Schule in Viersen : Das Clara feiert 150. Geburtstag

Das alte Schulgebäude an der Theodor-Frings-Allee zwischen 1872 und 1910. Heute befindet sich dort das Standesamt. Foto: Kreisarchiv

Viersen Mit vielen kleinen Veranstaltungen gestaltet das Clara-Schumann-Gymnasium 2022 sein Jubiläum. Der ehemalige Lehrer Gunnar Schirrmacher hat schon drei Bücher über die Schulgeschichte verfasst.

Was hat die am 12. Oktober 1872 gegründete Städtische Höhere Bürgerschule in Dülken mit dem Clara-Schumann-Gymnasium zu tun? Wer sich noch nie mit der Schulgeschichte vom Clara beschäftigt hat, kann die Antwort nicht wissen. Das heutige moderne Gymnasium hat seine Wurzeln in der einstigen Bürgerschule, die Dank der finanziellen Unterstützung der Dülkener Fabrikanten und Kommerzienrat Mathias Bücklers erst möglich wurde. Eigens für diese höhere Schule ließ Bücklers als reichster Mann Dülkens ein Gebäude an der Theodor-Frings-Allee errichten, das heute noch dort steht. Es handelt sich um das heutige Standesamt. Dort startete vor 150 Jahren der Unterricht rein für Jungen.

Ab 1931 besuchten auch Mädchen die Schule. Das Foto zeigt eine Gruppe bei einem Klassenausflug nach Aachen, um 1936. Foto: Clara-Schumann-Gymnasium Dülken

1931 konnten die ersten Mädchen die Schule besuchen, da eine Zusammenlegung mit der Städtischen Höheren Mädchenschule erfolgte. Seit 2009 heißt die Schule Clara-Schumann-Gymnasium. Wobei der heutige Schulstandort an der Brandenburger Straße 1 im Jahr 1965 bezogen wurde. Schulgeld, Aufnahmeprüfungen, sich verändernde Erziehungsziele, die an die jeweilige Staatsform geknüpft waren – die Veränderungen waren groß. „Schule in permanenter Veränderung ist in meinen Augen der richtige Obergriff für diese Zeit“, sagt Gunnar Schirrmacher. Er ist der Fachmann für die Geschichte vom Clara-Schumann-Gymnasium. Der ehemalige Geschichts- und Deutschlehrer, der von 1977 bis 2015 am Clara unterrichtete, erlebte nicht nur ein großes Stück Geschichte mit, sondern schrieb sie auch und das in Form von drei Bänden.

info Zwölf Schulleiter in 150 Jahren Rektoren Das Clara hatte im Laufe seiner Geschichte zwölf Schulleiter. Den Anfang machte Adam Hoeffling. Ihm folgten Heinrich Goossens, Theodor van Haag, Andreas Barth, Bernhard Schulte, Ferdinand Kirchrath, Josef Klein, Hans-Joachim Kühne, Friedrich Hannemann, Hans Pongs, Gunter Fischer und Christian Mengen. Namen die Schule wechselte mehrfach den Namen, war etwa 1882 Realprogymnasium, ab 1945 Städtisches Neusprachliches Progymnasium, ab 1964 Städtisches Neusprachliches Gymnasium.

„Wenn man Geschichtslehrer ist liegt es irgendwie auf der Hand, dass man sich auch der Geschichte der Schule befasst, an der man unterrichtet“, sagt Schirrmacher. 1997 erschien sein erster Band zur Schulgeschichte vom Clara. Schirrmacher war in die Zeitspanne von 1872 bis 1932 eingetaucht. 15 Jahre später folgte der zweite Band, der die Phase von 1933 bis 1945 abdeckte. Vor fünf Jahren entstand Band Nummer drei, der bis zum Jahr 1966 reicht. Band Nummer vier will er hingegen nicht anfangen, denn „da fehlt mir einfach die Distanz. Es geht in die Zeit, in der ich selber an der Schule unterrichtete. Band vier ja, aber nicht von mir“, bemerkt der Autor mit einem Lächeln. Mit seinen drei Teilbänden hat er die Schulgeschichte informativ und spannend aufgearbeitet. Auf das nun kommende Jubiläumsjahr freut sich Schirrmacher besonders, wobei er hofft, dass sich ein Autor für die noch fehlenden Jahrzehnte der Schulgeschichte findet.

Blick von einem der Hochhäuser an der Brandenburger Straße auf das damals noch neue Schulgebäude. Im Hintergrund ist das alte Gebäude an der Theodor-Frings-Allee zu sehen. Foto: Klaus Märtens

Gefeiert wird das Jubiläum mit vielen kleinen Veranstaltungen, verteilt über das Jahr. „Wir wollen zeigen, was unsere Schule prägt und was uns ausmacht. Wir planen innerhalb des Schullebens Akzente zu setzen, bei denen wir Musik, Europa und MINT präsentieren“, sagt Schulleiter Christian Mengen.

Ein Schüler, viele Lehrer: Ein altes Foto einer mündlichen Abiturprüfung am Clara-Schumann-Gymnasium. Foto: Stadtarchiv

Los geht es mit einem schulinternen Musikwettbewerb im Januar, schließlich spielt die Musik am Clara eine wichtige Rolle. Wobei der Wettbewerb in einem Preisträgerkonzert enden soll. Zu den Planungen gehört auch ein Ehemaligenchor, der mehrmals mittels kleinerer Veranstaltungen auftreten will. Für den Sommer ist ein Festhallenkonzert vorgesehen. Das Ende des Jubiläumsjahres wird in einem Weihnachtskonzert münden. Anfang Februar soll eine Fotoausstellung zur 150-jährigen Geschichte an den Start gehen, die wie eine Vernissage eröffnet wird. Im Rahmen einer Projektwoche wollen sich die Schüler zudem auf die Spuren der Schulgeschichte begeben. „Wir würden auch gerne die Kontakte mit anderen Schulen pflegen. Uns schwebt ein Sportfest vor. Aber wir müssen schauen, ob es umsetzbar ist“, sagt Mengen. Ein Höhepunkt wird der Festakt mit Schulfest am 22. September sein, dem Geburtstag von Clara Schumann. Der erste Samstag im Oktober steht ganz im Zeichen eines Ehemaligentreffens.