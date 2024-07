Kunst zum Anfassen in Niederkrüchten Mit ihren Kunstbänken möchte Cilia de Munnik ein Zeichen setzen

Info

Die in den Niederlanden geborene Künstlerin Celia de Munnik lebt seit dem Jahr 1977 in Deutschland.

Sie studierte Geschichte an der Universität in Nimwegen und Kunst und Textilgestaltung für das Lehramt in Essen sowie freie Malerei in Köln.

In Oberkrüchten wohnt und arbeitet Celia de Munnik seit 1994.