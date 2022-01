Kunst in Niederkrüchten : Cilia de Munniks neue Bilder kennenlernen

Cilia de Munnik öffnet am Wochenende ihr Atelier. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Niederkrüchten Die gebürtige Niederländerin lädt für das letzte Januar-Wochenende nach zwei Jahren Corona-Pause wieder zur Atelierausstellung und zeigt Werke aus den beiden vergangenen Jahren.

Von Sigrid Blomen-Radermacher

Changes – Alles verändert sich und bleibt doch gleich“: So lautet das Motto der aktuellen Atelierausstellung der Künstlerin Cilia de Munnik in Niederkrüchten-Oberkrüchten. Was sich verändert hat: de Munnik hat in den vergangenen Monaten ihr Atelier zu einem hellen, geräumigen Raum umgebaut. Was bleibt: die Themen ihrer Malerei sowie ihre Angebote für Malkurse und zum Anfertigen von Betonskulpturen.

Die letzte Atelierausstellung am letzten Wochenende im Januar war vor der Pandemie. Nun ist Cilia de Munnik glücklich, ihr Atelier wieder öffnen und die seit 2019 entstandenen Bilder zeigen zu können. In ihnen setzt sie ihre Beschäftigung mit der Friedensbewegung, der Natur sowie den Menschen mit ihren Sehnsüchten und ihrem Wunsch nach Begegnung fort. „Die Menschen sollten sich mit Positivem umgeben“, ist ihr Wunsch als Malerin.

„Sehnsucht nach Urlaub“ heißt eines ihrer neuen Bilder. Darin schwingt auch die Sehnsucht der Malerin mit, die schon viele ausgedehnte Fernreisen unternommen hat. Dieses Bild erzählt von Wasser, Sonne, Segelbooten, von exotischer Architektur, von Bergen und zufriedenen Menschen. Zwischen Fakt und Fiktion bewegt sich Cilia de Munniks Malerei: „Die Motive sehen in der Realität nie so aus, wie ich sie male, dennoch sind sie zu erkennen“, sagt sie. Das zeigt sich auch an den Tierbildern: Kühe, Schafe, Katzen sind eindeutig zu erkennen, und doch entfernen sie sich – vor allem in der ungewöhnlichen Farbwahl – vom Modell in der Natur. „Jeder Betrachter kann selbst etwas in die Bilder hineinlegen“, meint die Malerin. Sie gibt den Betrachtern die Freiheit, ein Bild nach eigenen Erinnerungen und Emotionen zu lesen.

Cilia de Munnik, 1956 im niederländischen Doesburg geboren und aufgewachsen in Arnheim, studierte in Nimwegen Geschichte. Im Jahr 1977 kam sie der Liebe wegen nach Deutschland, studierte in Essen Kunst und Textilgestaltung sowie in Köln Freie Malerei. Seit 1993 wohnt und arbeitet sie in Oberkrüchten. Wichtig sind der nach eigenen Worten überzeugten Pazifistin die „Peace“-Bilder: Das Peacezeichen der 1970er Jahre taucht auf, jeweils mit einem Porträt von Friedenskämpfern: Joan Baez, Martin Luther King, Gandhi und Malala Yousafzai, der jüngsten Friedensnobelpreisträgerin.