Interview mit Cigdem Bern : „Ich bin dem Stadtrat sehr dankbar“

Die Beigeordnete über fehlende Fördergelder und die soziale Komponente der IT.

Bern Unser externer IT-Dienstleister überprüft die gesamte IT-Ausstattung an den Viersener Schulen. Auf dieser Basis ist vor allem in den Verwaltungs-, aber auch in den pädagogischen Netzen der Schulen ein deutlich umfangreicherer Investitionsbedarf für 2020 ermittelt worden, als bisher bekannt war. Ich bin dem Stadtrat sehr dankbar, dass er die benötigten zusätzlichen Mittel von 500.000 Euro über den bereits bestehenden Haushaltsansatz zur Verfügung stellt.